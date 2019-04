DFB-Präsident Grindel tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Frankfurt/Main (dpa) - Reinhard Grindel ist von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten. Das gab Grindel am Dienstag in Frankfurt in einer persönlichen Erklärung in der Verbandszentrale bekannt.