Deutschland bestreitet alle drei EM-Vorrundenspiele in München

Berlin (dpa) - Deutschland bestreitet alle drei Vorrundenspiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2020 in München. Dies ergab sich am Dienstag, da EM-Mitausrichter Ungarn durch ein 0:2 in Wales das direkte Ticket über die EM-Qualifikation verpasste.