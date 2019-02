Deutsche Wirtschaft tritt im vierten Quartal auf der Stelle

Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist auch zum Jahresende 2018 nicht richtig in Schwung gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag in den letzten drei Monaten des Jahres etwa auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Daten in Wiesbaden mitteilte. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung sogar geschrumpft.