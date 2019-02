Deutsche Skisprung-Frauen gewinnen Gold im ersten WM-Teamwettbewerb

Seefeld (dpa) - Die deutschen Skisprung-Frauen haben bei ihrem ersten WM-Teamwettbewerb die Goldmedaille gewonnen. In der Besetzung Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt und Katharina Althaus setzte sich das DSV-Quartett am Dienstag in Seefeld vor Österreich und Norwegen durch.