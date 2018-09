Deutsche Basketballer für WM 2019 in China qualifiziert

Leipzig (dpa) - Die deutschen Basketballer sind zum sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder machte mit dem 112:98-Sieg nach Verlängerung gegen Israel am Sonntag in Leipzig die vorzeitige Qualifikation für die WM 2019 in China perfekt.