Bundespolizei: Messerangriff in Zug in Flensburg - ein Toter

Flensburg (dpa) - Die Bundespolizei hat einen Messerangriff in einem Intercity-Zug in Flensburg bestätigt. Es gab einen Toten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Zuvor hatten «Bild» und «Flensburger Tageblatt» berichtet.