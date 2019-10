Bundesanwaltschaft ermittelt nach Schüssen in Halle

Karlsruhe/Halle/Saale (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe auf Anfrage mit. Zuerst hatte «Spiegel online» berichtet.