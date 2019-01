Britische Labour-Partei stellt Misstrauensantrag gegen Regierung

London (dpa) - Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien stellt einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Premierministerin Theresa May. Das sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn am Dienstagabend im Parlament in London, nachdem May die Abstimmung über das Brexit-Abkommen mit der EU klar verloren hatte.