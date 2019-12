Affäre um Mord an Georgier: Russland weist deutsche Diplomaten aus

Moskau (dpa) - Russland weist im Streit über einen mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin zwei deutsche Diplomaten aus. Die Mitarbeiter haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, wie das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mitteilte.