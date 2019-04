VW testet autonomes Fahren in Hamburg

Fünf Elektro-Golf unterwegs

Hamburg (dpa) - Der VW-Konzern hat am Mittwoch in Hamburg seine erste Teststrecke für autonomes Fahren in einer deutschen Großstadt vorgestellt. Ab sofort sind fünf Elektro-Golf autonom in der Hansestadt unterwegs, bestückt mit Laserscannern, Kameras, Ultraschallsensoren und Radaren.