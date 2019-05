Telekom präsentiert Quartalszahlen

Beflügelt vom US-Geschäft

Bonn (dpa) - In Deutschland wird die Versteigerung der neuen 5G-Mobilfunkfrequenzen für die Deutsche Telekom teurer als erhofft. In den USA ist die geplante Übernahme des Rivalen Sprint nach wie vor nicht in trockenen Tüchern.