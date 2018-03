Anzeige

Von Dietmar Krepper





Esslingen - Das Elektroauto ist eine Randerscheinung - noch. Auf den weltgrößten Automobilmärkten China, USA und Westeuropa schaffen die Stromer Marktanteile von höchstens zwei Prozent. Die Erklärung ist banal: Elektroautos sind teuer und das Angebot bescheiden, die Reichweite nicht ausreichend, das Netz der Ladestationen zu weitmaschig. Für Autokäufer ist das nicht attraktiv, doch die Umwelt macht Druck. Die Abgasbestimmungen werden immer strenger. Immer mehr Großstädte wollen nur noch Null-Emissions-Mobile ins Zentrum lassen. Der Modetrend SUV spült zwar viel Geld in die Konzernkassen, doch diese treibstoffgierigen Geländemobile verhageln die EU-Abgasbilanz der Autohersteller. Elektroautos könnten das Abgas-Dilemma lösen. Doch dazu müssen es erst einmal mehr werden. Diese Einsicht ist gewachsen. Laut einer Prognose der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers werden Volkswagen, Mercedes und BMW in diesem Jahr EU-weit erstmals mehr als 100 000 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge herstellen - ein Plus von 54 Prozent. Zwischen Januar und April 2017 wurden in Deutschland 6500 Batteriefahrzeuge zugelassen, 120 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Stolze Zuwachsraten, aber auf der Basis bescheidener Stückzahlen. Heute sind erst 55 000 der 45 Millionen Autos elektrisch auf deutschen Straßen unterwegs.

Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), freut sich: „Die deutsche Automobilindustrie ist sowohl bei klassischen als auch bei alternativen Antrieben technologischer Spitzenreiter.“ Der VDA-Präsident verweist auf eine Studie des Ifo-Instituts zu Antriebspatenten. Danach stammt weltweit jedes dritte Patent im Bereich Elektromobilität aus Deutschland. Bei Patenten zu Benzin- und Dieselfahrzeugen haben die deutschen Unternehmen sogar einen Anteil von 40 Prozent. Laut VDA-Rechnung werden die deutschen Automobilunternehmen bis 2020 insgesamt 40 Milliarden Euro in die Weiterentwicklung der Elektromobilität investieren. Bis dahin wird sich das Modellangebot der deutschen Hersteller von derzeit 30 Modellen auf knapp 100 mehr als verdreifachen.

Die Branche macht Tempo. Als Daimler-Chef Dieter Zetsche im Februar dieses Jahres Bilanz zog, kündigte er an: „Bis 2025 bringen wir zehn neue Elektro-Modelle in Serie - vom Smart bis zum großen SUV“. Knapp zwei Monate später auf der Hauptversammlung verkündete der Daimler-Chef, dass dieses Ziel drei Jahre früher, 2022 erreicht werden soll. „Zehn Milliarden Euro fließen in den nächsten Jahren in den Ausbau unserer Elektroflotte“, sagt Zetsche: „Unter der Marke EQ schaffen wir ein ganzes Ökosystem für die E-Mobilität.“ Daimlers Ziel ist, dass 15 bis 25 Prozent der weltweiten Verkäufe bis 2025 Elektromobile sind. Die Elektromarke EQ soll alle Fahrzeugsegmente von der Kompakt- bis zur Luxusklasse abdecken. Diese Einsicht wird dadurch gefördert, dass auf dem weltgrößten Automobilmarkt China die smoggeplagte chinesische Regierung bald fordern wird, dass eine wachsende Zahl von verkauften Autos elektrisch vorankommen müssen

VW-Konzernchef Matthias Müller sagte in der Hauptversammlung: „Die Zukunft fährt elektrisch. Bis 2025 wollen wir bei der Elektromobilität führend werden.“ Der Elektrofahrplan des Managers sieht so aus: „Bis Ende 2018 bringen wir konzernweit mehr als zehn neue elektrifizierte Modelle auf den Markt. Bis 2025 kommen dann mehr als 30 rein batterieelektrische Fahrzeuge hinzu.“ Der VW-Konzern hat in den vergangenen fünf Jahren drei Milliarden Euro in alternative Antriebstechnologien investiert. In den nächsten fünf Jahren „werden wir diese Summe verdreifachen und dafür neun Milliarden Euro in die Hand nehmen“. In der Batterieentwicklung will VW weiter mitmischen und auch bei der Batteriezelle. Gespräche über Partnerschaften über diese Basistechnologie werden wohl demnächst entschieden.

Alle Mobile der deutschen Elektro-Offensive punkten mit einer alltagstauglichen Reichweite von mindestens 500 Kilometer. Basis dafür sind Fortschritte in der Batterie-Technik. Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, kündigte an: „Wir forschen an Batterien, deren Energiedichte wir bis 2020 gegenüber 2015 verdoppeln wollen.“ Das könnte heißen: Verdoppelung der Reichweite und/oder Halbierung der Kosten. Daimler-Chef Dieter Zetsche sieht 100 Euro pro kWh, statt heute 300 Euro als realistisch an. Von Mercedes und VW-Verantwortlichen ist zu hören, dass dann ein Elektroauto zu Preisen angeboten werden kann, die einem gut ausgestatteten Diesel-Pkw entsprechen.

Die Reichweiten-Problematik würde an Brisanz deutlich verlieren, wenn die Zahl der Ladestationen ausreichend wäre. Dieses Problem will Volkswagen gemeinsam mit BMW, Daimler und Ford voranbringen und im ersten Schritt 400 Standorte in Europa entlang der Hauptverkehrsachsen aufbauen. Bis zum Jahr 2020, verspricht Konzernchef Müller, „können Kunden dann an Tausenden von Ladepunkten direkt an den Autobahnen Strom tanken“. Immerhin gibt es derzeit in Deutschland knapp 25 000 Ladestationen unterschiedlicher Qualität, dazu kommt die Steckdose in der Garage.

Der VW-Konzern will sein Diesel-Debakel mit einer Offensive für rein elektrische Autos kontern. Die Studie I.D. basiert auf der modularen Konzern-Elektro-Plattform MEB, die vom Golf-Format bis zum Transporter-Bulli reichen kann. Weil der Elektroantrieb weniger Platz braucht als der Verbrenner, bietet der I.D. mit den Außenmaßen des Golf das Innenraumangebot eines Passat. Der VW I.D. soll 2020 auf den Markt kommen, bis zu 600 km Reichweite bieten, etwa 30 000 Euro kosten und von 2025 an auch alleine fahren können. Mit dem I.D. will Volkswagen zum Weltmarktführer bei Elektroautos aufsteigen und bis zu 25 Prozent der VW-Mobile elektrisch anbieten. Die VW-Konzerntochter Audi will schon im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Audi-Chef Stadler kündigt ein Elektro-SUV mit einem konkurrenzfähigen Preis“ an - und ab dann wird „diese Technologie auf die Massensegmente aufgerollt“. Konzern-Schwester Porsche will mit einem viertürigen Elektrosportwagen vom Jahr 2019 an abgasfrei vorfahren.

Klar ist, die Autoindustrie muss jetzt die angekündigten Elektroautos liefern, die dank neuer Batteriekonzepte deutlich billiger sind und eine Reichweite von etwa 500 Kilometer bieten. Der Elektroantrieb ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Elektropower im Fahrrad ist ein Erfolgsrezept - und auch der Rollator mit Elektrohilfe ist im Kommen. Vieles spricht dafür: Von 2020 an ist die Elektroauto-Welt in Ordnung. Die Hersteller liefern bezahlbare E-Mobile mit auskömmlicher Reichweite. Die Zahl der Ladestationen ist vergleichbar mit dem aktuellen Tankstellennetz. Doch wenn die deutschen Hersteller einen immer größeren Anteil an E-Mobilen produzieren, dann werden weniger Benzin- und Dieselmotoren, weniger Getriebe, Auspuffanlagen, Kolben und Zündkerzen gebraucht. Das heißt in der Konsequenz weniger Arbeitsplätze. Allerdings wird der Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb noch lange dauern. Elektroautos sind ein wachsendes Thema auf den großen Automobilmärkten in China, Nordamerika und Westeuropa. In der übrigen Autowelt fehlen die Steckdosen. Da bleibt der Verbrennungsmotor das beherrschende Mobilitätsangebot. Die Frage ist dennoch nicht mehr, ob es eine Wende zur Elektromobilität geben wird, sondern wann sie kommt. Die Expertenschätzungen reichen von 2025 bis 2050.