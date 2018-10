Arbeitsamt in Spanien: Seit 2013 ist die Arbeitslosigkeit in Spanien tendenziell auf dem Rückzug.

Im dritten Quartal sei die Arbeitslosenquote auf 14,55 Prozent gesunken, teilte die spanische Statistikbehörde INE in Madrid mit.

Damit sank die Arbeitslosigkeit im zweiten Quartal in Folge und erreichte in den Monaten Juli bis September das niedrigste Niveau seit Ende 2008.

Im zweiten Quartal hatte die Quote noch bei 15,28 Prozent gelegen. Seit 2013 ist die Arbeitslosigkeit in Spanien tendenziell auf dem Rückzug. Damals erreichte die Euro-Schuldenkrise ihren Höhepunkt. In der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone war die Arbeitslosenquote zeitweise bis auf knapp 27 Prozent gestiegen.