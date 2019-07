Sorge vor Eskalation am Golf: Ölpreise legen weiter zu

Anstieg auch am Montag

Singapur (dpa) - Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die deutlichen Gewinne vom Freitag angeknüpft. Preistreiber am Ölmarkt bleibt die Sorge vor einer Eskalation der angespannten Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf.