Solider Dax behält 12.000 Punkte in Sichtweite

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger haben sich am Dienstag zögerlich auf das Börsenparkett gewagt. Angesichts der bleibenden Brexit-Unsicherheit startete der Dax zwar schwach in den Handel, schaffte es dann aber knapp mit 0,16 Prozent auf 11.982,56 Punkte ins Plus.