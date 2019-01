Schwächerer Gewinn im 4. Quartal: Tesla streicht Stellen

Modell 3 soll biliiger werden

New York (dpa) - Der Autobauer Tesla will Arbeitsplätze streichen, um Kosten zu sparen und so sein 3er-Modell günstiger anbieten zu können. Geplant ist der Abbau von 7 Prozent der Vollzeitstellen, wie Tesla-Chef Elon Musk seinen Mitarbeitern mitteilte. Die Produktion will Musk hingegen hochfahren.