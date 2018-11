Schaeffler hat nach Gewinneinbruch Kosten im Blick

Autozulieferer

Herzogenaurach (dpa) - Der Zulieferer Schaeffler will nach einem Gewinneinbruch und gesenkten Prognosen stärker auf die Kosten achten. «Was jetzt zählt, ist Kosten- und Kapitaldisziplin», sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch in Herzogenaurach.