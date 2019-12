Die «Audacia» verlegt in der Ostsee Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2.

Die «Audacia» verlegt in der Ostsee Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Baustelle der Empfangsstation für Nord Stream 2. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende dieses Jahres in Betrieb gehen.

Baustelle der Empfangsstation für Nord Stream 2. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

An Bord des Verlegeschiffs «Audacia» werden Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2 verschweißt und auf dem Grund der Ostsee verlegt.

An Bord des Verlegeschiffs «Audacia» werden Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2 verschweißt und auf dem Grund der Ostsee verlegt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Erledigen könne die Arbeiten zur Verlegung der Röhren auf den letzten rund 160 Kilometern das russische Schiff «Akademik Tscherski». Allerdings müsse es für die Arbeiten in der Ostsee noch zusätzlich ausgerüstet werden. «Bis Ende des Jahres 2020 wird Nord Stream 2 gestartet», sagte Nowak der Staatsagentur Tass zufolge.

Bisher hatte die russische Führung lediglich von einer Verzögerung um einige Monate gesprochen. US-Sanktionen hatten das Projekt gestoppt, weil die Schweizer Firma Allseas aus Angst vor Strafen ihre Spezialschiffe abzog. Um die Röhren am Boden der Ostsee zu verlegen, sind spezielle Schiffe nötig.

Die russische «Akademik Tscherski» liegt derzeit im fernöstlichen Hafen Nachodka im Japanischen Meer. Es dauert Wochen, bis das Schiff von Asien in Europa sein kann.

Die Leitung kostet fast zehn Milliarden Euro und sollte ursprünglich schon Ende dieses Jahres Gas nach Europa pumpen. Sie hat eine Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern Gas. Rund 2300 Kilometer sind bereits verlegt. Russische Analysten erwarten Mehrkosten für den Fertigbau von einem zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag.

Die USA begründen ihr Vorgehen gegen Nord Stream 2 mit einem Schutz der Energiesicherheit in Europa. Sie warnen vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Gas. Mehrere EU-Staaten und die Ukraine sind gegen die Pipeline. Die USA wiederum stehen in der Kritik, sie wollten ihr eigenes, teuer produziertes Flüssiggas in Europa verkaufen.