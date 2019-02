Die Nutella-Fabrik in der Normandie ist laut französischer Nachrichtenagentur AFP die weltweit größte.

Foto: Marcus Brandt

Kein im Handel erhältliches Produkt sei von der Situation betroffen, teilte die französische Tochtergesellschaft von Ferrero mit.

Das Problem sei am Mittwochabend in der Fabrik von Villers-Écalles nordwestlich von Rouen festgestellt worden. Es betreffe ein halb fertiges Produkt, das zum Herstellen von Nutella-Schokocreme und Kinder Bueno diene. Eine Unternehmenssprecherin nahm am Donnerstag auf Nachfrage nicht weiter zu Details des Qualitätsproblems Stellung.

Die Produktionseinstellung sei eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es in der Erklärung. Ergebnisse einer Untersuchung sollten laut Unternehmen bis Ende der Woche vorliegen. Die Kunden des Werks würden «ohne Unterbrechung» weiter beliefert.

Die Nutella-Fabrik in der Normandie ist laut Unternehmen sehr groß und liefert mit 600 000 Gläsern täglich rund ein Viertel der weltweiten Nutella-Produktion.