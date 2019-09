Ölpreise geben nach Schockanstieg etwas nach

Leichte Beruhigung

Singapur (dpa) - Die Ölpreise haben am Dienstag einen kleinen Teil ihrer starken Aufschläge vom Wochenstart abgegeben. Am Markt war die Rede von leichter Beruhigung, nachdem am Montag die Risikoaufschläge am Rohölmarkt kräftig gestiegen waren.