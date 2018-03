Netzagentur muss Garantierendite für Stromnetze neu setzen

OLG Düsseldorf hat entschieden

Düsseldorf (dpa) - Die Bundesnetzagentur darf die Rendite der Betreiber von Strom- und Gasnetzen in Deutschland nicht so stark kürzen wie geplant. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am Donnerstag entschieden.