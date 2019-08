Leichte Verluste für den Dax

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Ohne größere Impulse von der US-Notenbank Fed am Vorabend haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt wieder etwas nachgegeben. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,38 Prozent auf 11.758,10 Punkte.