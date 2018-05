Kursgewinne bei Siemens stützen den Dax

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - An einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison hat der Dax von starken Kursgewinnen bei Siemens profitiert. Mit 12.943,06 Punkten brachte der deutsche Leitindex am Tag vor Christi Himmelfahrt insgesamt ein Plus von 0,24 Prozent über die Ziellinie.