Kaum Bewegung im Dax: Quartalszahlen und Iran im Fokus

Start in die Börsenwoche

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zu Wochenbeginn zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte am Montag kurz nach dem Handelsstart minimal im Plus bei 12.268,18 Punkten.