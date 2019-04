IWF-Chefin Lagarde hält Rede zur Lage der Weltwirtschaft

Im Zeichen des Handelsstreits

Washington (dpa) - IWF-Chefin Christine Lagarde hält heute in Washington eine Rede zur Lage der Weltwirtschaft. Es handelt sich um die traditionelle Ansprache Lagardes in Vorbereitung auf die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds, die eine Woche später in der US-Hauptstadt beginnt.