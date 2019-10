IT-Probleme legen Produktion bei Porsche zeitweise lahm

Bänder laufen wieder

Stuttgart/Leipzig (dpa) - Eine IT-Störung hat am Dienstag für einige Stunden die Produktion beim Sportwagenbauer Porsche lahmgelegt. Betroffen waren das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig, wie ein Sprecher sagte.