Im Minus: Schwacher Autosektor belastet den Dax

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Unsicherheit hält die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax verlor gegen Mittag 0,77 Prozent auf 13 181,05 Punkte, nachdem er am Vortag in der Spitze über 13.300 Punkte gestiegen war.