Ikea testet Leihmöbel

Billy, Ivar und Co.

Hofheim/Düsseldorf (dpa) - Ikea will künftig Möbel nicht nur verkaufen, sondern auch verleihen. Bis 2020 werde man entsprechende Leasingangebote auf allen Märkten testen, kündigte das Unternehmen in Kaarst bei Düsseldorf an.