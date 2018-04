Ifo-Geschäftsklima trübt sich fünften Monat in Folge ein

Weiter hohes Niveau

München (dpa) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im April den fünften Monat in Folge eingetrübt. Das Geschäftsklima fiel um 1,2 Punkte auf 102,1 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte.