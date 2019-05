Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Unmittelbar vor neuen Gesprächen mit China warf Donald Trump der Regierung in Peking Wortbruch vor. Aus Verärgerung bekräftigte der US-Präsident, die bereits geltenden Sonderzölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar von Freitag an zu erhöhen. Als Vergeltung kündigte China «notwendige Gegenmaßnahmen» an.

Der MDax der mittelgroßen Werte büßte am Donnerstag 0,84 Prozent auf 25.428,43 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 1 Prozent.