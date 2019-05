Die beiden Töchter Lidl und Kaufland verbuchten zusammen ein Plus von 7,4 Prozent auf 104,3 Milliarden Euro, wie die Handelsgruppe am Montag in Neckarsulm mitteilte. Das größere Plus wies der Discounter Lidl mit einem Zuwachs von 8,8 Prozent auf 81,2 Milliarden Euro aus. Kaufland machte mit 22,6 Milliarden Euro nur 1,6 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr.

Das Auslandsgeschäft habe überdurchschnittlich zum Wachstum beigetragen. Zwei Drittel der Umsätze stammen den Angaben zufolge aus dem Ausland, wo die Gruppe in 30 Ländern unterwegs ist. Dort wurde ein Plus von 9,1 Prozent erzielt. Zuletzt hatte Lidl nach Serbien expandiert. In Deutschland stiegen die Erlöse um 5,1 Prozent auf 37 Milliarden Euro. Angaben zum Gewinn machte die Schwarz-Gruppe nicht. Für 2019 rechnet der Lebensmittelhändler mit einer ähnlichen Entwicklung.