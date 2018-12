Ex-Lufthansa-Chef Mayrhuber gestorben

Im Alter von 71 Jahren

Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Chef der Deutschen Lufthansa AG, Wolfgang Mayrhuber, ist tot. Er war am Samstag im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte.