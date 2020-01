Epidemie drückt Dax unter 13.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Zum Ende einer ohnehin sehr schwachen Börsenwoche ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag erneut unter Druck geraten. Die Ausweitung des Coronavirus lastete wie schon am Vortag schwer auf der Stimmung am Markt.