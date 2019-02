Anzeige

Stuttgart Globalisierung der Arbeit und Serviceroboter – diese Begriffe lassen viele Arbeitnehmer schlagartig um den eigenen Job bangen, zumal Prognosen für 2019 einen Konjunkturabschwung in Deutschland ankündigen. Mit Blick auf das beginnende Jahr will Arbeitsmarktforscher Thomas Beißinger Panik vor Massenentlassungen verhindern. Dennoch läuft längst nicht alles rund.

Gerade stehen Ängste vor dem Konjunkturabschwung einer guten Prognose der Agentur für Arbeit gegenüber, was den Arbeitsmarkt angeht. Wie sehen Sie das?

Die Sorgen vor einem Konjunkturabschwung halte ich für durchaus begründet. Zum Beispiel weil das Wachstum in China deutlich zurückgeht. Der chinesische Markt ist für Deutschland sehr wichtig, sodass das natürlich Anlass zur Sorge ist. Und dann kommen noch dazu die Unwägbarkeiten durch den Brexit, die populistische Regierung in Italien, Anzeichen einer italienischen Bankenkrise, der Handelskrieg, der von Trump angezettelt wurde – das alles führt zu zunehmender Unsicherheit bei Unternehmen, zu einer Zurückhaltung bei den Investitionen sowie zu einem Einbruch bei den Exporten. Und davon ist Deutschland natürlich am stärksten betroffen. Kürzlich hat der Internationale Währungsfonds die Prognose für Deutschland deutlich reduziert. Im Herbst vergangenen Jahres ist der Währungsfonds für 2019 noch von 1,9 Prozent Wachstum ausgegangen. Jetzt wird nur noch mit einem Wachstum von 1,3 Prozent gerechnet. Also schon einer deutlichen Konjunkturabschwächung.

Was aber den Arbeitsmarkt betrifft, da würde ich vor Panikmache warnen. Wir wissen ja, dass die Beschäftigung der Konjunkturentwicklung immer hinterhereilt. Im ersten Halbjahr 2019, denke ich, wird man also noch keine negativen Entwicklungen am Arbeitsmarkt feststellen. Gegen Ende des Jahres erwarte ich dann schon eine Verschlechterung der Situation. Aber: Ich rechne nicht mit Massenentlassungen. Ein Grund dafür ist der Fachkräftemangel. Denn Unternehmen sind zögerlich damit, solche auf die Straße zu setzen. Sie wissen, dass dann im Konjunkturaufschwung – der irgendwann wieder kommt – es schwierig wird, Fachkräfte wieder zu finden.

Was den Laien wundert: Die Unternehmen klagen über Fachkräftemangel, in der Regel gibt es im Arbeitsmarktreport aber weniger offene Stellen als arbeitslos gemeldet Menschen. Wie passt das zusammen?

Dass es gleichzeitig offene Stellen und Arbeitslose gibt, das beobachten wir ja immer. Ein kleiner Teil hat mit sogenannter friktioneller Arbeitslosigkeit zu tun. Das ist Arbeitslosigkeit, die dadurch vorübergehend entsteht, dass zwischen Schulabschluss und Job noch eine gewisse Phase der Stellensuche steht. Aber natürlich haben wir darüber hinausgehend das Problem, dass Arbeitslose von ihrer Qualifikation her oftmals nicht auf bestimmte Stellen passen. Wir sprechen dann in der Volkswirtschaftslehre von einem Mismatch am Arbeitsmarkt, das bedeutet: Arbeitslose und offene Stellen passen nicht zusammen.

Inwiefern?

Zum Beispiel kann es Arbeitslose mit abgebrochener Berufsausbildung geben, die dann Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Ein weiterer Aspekt: die Struktur der Arbeitslosen. Ein Drittel aller Hartz-IV-Empfänger sind Ausländer. Und die weisen leider oftmals einen relativ niedrigen Bildungsstand auf. Wenn man jetzt nur mal die Flüchtlinge nimmt: Von 430000 potenziell arbeitssuchenden Flüchtlingen im Jahr 2018, von denen bislang weniger als die Hälfte offiziell arbeitslos gemeldet ist, haben 250000 keinen Schulabschluss. Also 60 Prozent. Dann haben wir noch die Gruppe der Langzeitarbeitslosen. Darunter gibt es Menschen mit ganz spezifischen Problemen wie Drogensucht, Alkoholsucht, psychischen Problemen. Die Eingliederung von solchen Leuten ist dann natürlich sehr schwierig. In Langzeitarbeitslosigkeit können aber zum Beispiel auch ältere Arbeitnehmer abrutschen, oft gepaart mit niedriger Qualifikation.

Fachkräftemangel einerseits, Langzeitarbeitslosigkeit andererseits – die Probleme gibt es seit Jahren. Was kann man tun, damit sich endlich etwas ändert?

Der Staat könnte die Anreize, Arbeit aufzunehmen, noch verstärken. Über die Parteien hinweg herrscht große Einigkeit, dass es zum Beispiel sinnvoll wäre, die Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches II zu erhöhen. Wir haben eine Transferentzugsrate von circa 80 Prozent. Damit ist gemeint, dass Arbeitslose, wenn sie eine Beschäftigung aufnehmen, noch etwas hinzuverdienen dürfen. Aber von jedem Euro, den sie als Einkommen erzielen, müssen sie 80 Cent wieder abgeben, die dann mit der Arbeitslosenunterstützung verrechnet werden. Diese Transferentzugsrate könnte der Staat senken, zum Beispiel auf 70 oder 60 Prozent.

Außerdem sollte man Qualifikationsdefizite schon in jungen Jahren beseitigen. Also könnte der Staat Ausbildung noch stärker subventionieren. Zum Beispiel bei Unternehmen die Ausbildungskosten für schwächere Bewerber ganz übernehmen. Der Staat macht schon jetzt einiges. Zum Beispiel gibt es einen Ausbildungszuschuss für Unternehmen, wenn sie behinderte Jugendliche einstellen. Und auch jetzt schon eine assistierte Ausbildung, die für Jugendliche mit Sprach- und Bildungsdefiziten beantragt werden kann. Aber ich denke, man könnte da durchaus noch Geld darauflegen und auch bürokratische Hemmnisse abbauen.

Können auch die Unternehmen etwas tun?

Natürlich können auch Unternehmen die Anstrengungen intensivieren, um die Fachkräfte im eigenen Haus heranzuziehen. Das verursacht höhere Kosten, kann sich langfristig aber auszahlen. Doch ich bin der Meinung, dass man Unternehmen nicht unbegrenzt zwingen kann, Mängel bei der schulischen Ausbildung auf eigene Kosten auszugleichen. Und man sollte, da bin ich doch schon wieder beim Staat, auch durch eine entsprechende Berufsberatung in den Schulen darauf hinwirken, dass sich wieder mehr Schüler für eine berufliche Ausbildung begeistern und nicht alle an die Universitäten drängen.

Wäre es vielleicht für Unternehmen angebracht, die Anspruchshaltung gegenüber Bewerbern zu senken, einfach um neue Mitarbeiter zu gewinnen?

In einem gewissen Rahmen mag das möglich sein. Ich denke, das wird dann auch gemacht. Aber wir sind ein Land, das auf die Herstellung qualitativ hochwertiger Waren spezialisiert ist. Mit diesen innovativen Produkten sind wir auf den Exportmärkten aktiv. Dafür brauchen wir auch entsprechend gut ausgebildete Arbeitnehmer. Beliebig kann man also mit den Ansprüchen nicht runtergehen.

Was sagen Sie zu den aktuellen Diskussionen, Hartz IV umfassend zu reformieren?

Ich halte einige Vorschläge für kontraproduktiv, wie das bedingungslose Grundeinkommen oder die Abschaffung von Sanktionen. Bei Letzteren wird etwa argumentiert, sie seien sinnlos, weil nur wenige Prozent der Arbeitslosen überhaupt sanktioniert werden. Das ist ein unsinniges Argument. Denn die optimalen Sanktionen sind jene, die nicht angewendet werden müssen, weil die Arbeitslosen alles tun, um ihnen zu entgehen. Es ist wissenschaftlich erwiesen: Je großzügiger Sozialleistungen bemessen sind, desto notwendiger sind Sanktionen, um eventuellen Fehlanreizen entgegenzuwirken.

Es gibt ja Branchen, in denen der Fachkräftemangel besonders schwierig ist – und zwar vornehmlich in den sozialen Berufen, zum Beispiel in der Pflege und der Kinderbetreuung ...

Ich denke auf jeden Fall, dass man da etwas verbessern könnte. Denn es ist ungerecht: Pflege und Erziehung sind anstrengende Jobs. Aber die harte Arbeit in diesen Bereichen wird aktuell zu gering entlohnt. Wir müssten also die Anreize verbessern. Eine Lösung wäre, Tarifverträge im Pflegebereich für allgemeinverbindlich zu erklären. Konkret könnte man den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes für die Pflege auf die ganze Branche übertragen. Dann hätte der Staat es selbst in der Hand, die Bezahlung in dem Bereich zu verbessern.

Aber wie ließe sich das finanzieren? In den Bereichen ist ja weniger Geld zu holen als in der Industrie.

Wir finanzieren die Pflege ja vor allem über die Pflegeversicherung. Dazu wären steuerliche Zuschüsse sinnvoll, um eine höhere Bezahlung für Pflegekräfte realisieren zu können. Wir sind schließlich in der glücklichen Situation, dass der Staat einen nahezu ausgeglichenen Haushalt hat.

Ein Thema, das vielen Angst macht, ist die als Jobkiller gefürchtete Digitalisierung. Doch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Agentur für Arbeit prognostiziert, dass dadurch bis 2025 ebenso viele Jobs entstehen wie wegfallen. Muss also wirklich niemand bangen?

Es werden Ängste geschürt, die ich nicht für angebracht halte – etwa durch Studien, die aufzeigen, wie viele Jobs automatisiert werden könnten. Diese kommen teilweise auf Zahlen von 60 Prozent und mehr an Jobs, die man grundsätzlich durch künstliche Intelligenz und Roboter ersetzen könnte. Aber daraus darf man nicht schließen, dass diese Jobs dann auch tatsächlich automatisiert werden. Aus dem einfachen Grund, dass das oft zu teuer ist. Gerade im Bereich des verarbeitenden Gewerbes werden zwar tatsächlich weiter Stellen wegfallen, Fließbandarbeiter immer mehr durch Industrieroboter ersetzt. Aber das ist ein schleichender, gradueller Prozess. Natürlich kann es auch ältere Arbeitnehmer geben, die dann entlassen werden oder in die Frühverrentung gehen. Jüngere Menschen werden bei der Berufswahl in Bereiche gehen, die nicht so stark von der Automatisierung betroffen sind – meistens in den Dienstleistungssektor. Allerdings: In diesen Bereichen wachsen die Einkommen wenig. Ich sehe das Problem also weniger in Massenentlassungen und Unterbeschäftigung, sondern eher in einer Zunahme der Lohnungleichheit.

Diese Lohnungleichheit, wie entsteht sie?

Der Punkt ist, dass die Personen, die potenziell auch durch Roboter oder Software ersetzt werden könnten, keine Verhandlungsmacht mehr haben, höhere Löhne durchzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es die Profiteure der Digitalisierung: Menschen mit hohem Kapitaleinkommen, deren Vermögen weiter deutlich ansteigen wird. IT-Spezialisten, beziehungsweise generell Personen mit hoher Bildung werden gefragt sein. Es gibt also Personengruppen, für die die Löhne stark ansteigen, und es gibt die Verlierer – deren Löhne nicht mehr wachsen oder real sogar sinken. Das wird sich bis in die Mittelschicht ziehen.

Wie kann man dem entgegenwirken?

Da gibt es verschiedene Überlegungen. Natürlich ist stärkere Umverteilung ein mögliches Mittel. Also höhere Einkommen stärker zu besteuern als derzeit, eine Erhöhung der Erbschaftsteuer oder eine Wiedereinführung der Vermögensteuer. Und die Menschen, die ein geringes Einkommen haben, bei der Steuer zu entlasten oder ihnen sogar einen Zuschuss zu zahlen, wenn das Einkommen zu niedrig sein sollte. Es wird auch diskutiert, die arbeitende Bevölkerung stärker am Produktivkapital zu beteiligen, indem Arbeitnehmer Unternehmensanteile erhalten, sodass sie von steigenden Gewinnen profitieren.

Vergangene Woche gab es ja die Meldung, dass nur ein geringer Teil der großen Unternehmen in Europa den Spitzensteuersatz bezahlt. Wäre das auch ein Thema, dass man in diesem Hinblick angehen sollte?

Gerade auf globaler Ebene ist es wichtig, Steuerschlupflöcher zu schließen, Steueroasen auszutrocknen und gegen das grenzüberschreitende Verschieben von Gewinnen durch multinationale Konzerne vorzugehen, um sicherzustellen, dass Unternehmen ihren fairen Anteil bezahlen – aber das ist eben nur im Rahmen einer internationalen Koordination möglich. Und ich habe ja schon erwähnt, dass man beispielsweise über höhere Erbschaftssteuern nachdenken kann, natürlich bei entsprechenden Freibeträgen. Aber es geht ja zum Teil um sehr hohe Vermögen und es ist aus Gerechtigkeitsgründen nicht einzusehen, warum manche Menschen, die selbst noch keine Leistung erbracht haben, gleich als Multimillionäre auf die Welt kommen sollen.

Was wünschen Sie sich für 2019?

Eine sachlichere Diskussion, wenn es um Arbeitsmarktreformen geht. Ich sehe die Gefahr, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet und von bedingungslosem Grundeinkommen träumt. Angesichts von Zuwanderung, von gering qualifizierten Arbeitnehmern und so weiter ist das in meinen Augen eine sehr unrealistische Forderung. Wir wollen die Menschen ja in Beschäftigung bekommen, wir wollen Arbeitsanreize schaffen – und keine Fehlanreize. Auch ein ehrliches Anerkennen der Leistungen, die mit den Hartz-Reformen verbunden sind, ist erforderlich. Nicht alles ist toll gelaufen und einiges kann man auch verbessern. Aber das ganze System infrage zu stellen, dem wir jetzt unter anderem die hohe Beschäftigung zu verdanken haben, das halte ich für einen massiven Fehler. Da wünsche ich mir wieder eine ehrlichere und realistischere Debatte für das Jahr 2019.

Die Fragen stellte Greta Gramberg.

Zur Person

Thomas Beißinger (Jahrgang 1965) ist seit 2005 Professor an der Wirtschaftsfakultät der Uni Hohenheim. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Dienstleistungs- und Arbeitsmarktökonomik und erforscht schwerpunktmäßig unter anderem Arbeitsmarktmechanismen, die Makroökonomie der Arbeitslosigkeit – speziell die inflationsneutrale Arbeitslosenquote und die Lohnentwicklung.