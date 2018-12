Deutsche kaufen Sekt und Champagner für über eine Milliarde

Vier Flaschen pro Kopf

Düsseldorf (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland greifen für Champagner, Sekt und Prosecco tief in die Tasche. Am größten ist die Nachfrage nach Sekt, Champagner und Co. zu Weihnachten und Silvester.