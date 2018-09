Deutsche geben Milliarden für Wein aus

Kauf beim Discounter

Düsseldorf (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland greifen für ihren Weinkonsum tief in die Tasche. Im vergangenen Jahr kauften sie allein im Lebensmittelhandel und in den Drogeriemärkten fast 1,3 Milliarden Flaschen Wein.