Der Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration

Entspannung kam auch von der Währungsseite: Der chinesische Yuan, der zurzeit als Barometer für die allgemeine Marktstimmung angesehen wird, legte zum US-Dollar etwas zu.

Der Dax notierte nachmittags 0,91 Prozent höher bei 11.755,63 Punkten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg um 1,26 Prozent auf 25.441,58 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 1,2 Prozent vor.

Chinas Außenhandel hat sich im Juli trotz der Eskalation des Handelskriegs mit den USA überraschend stark erholt. Die Exporte legten unerwartet zu, und der Rückgang bei den Importen fiel nicht so stark aus wie befürchtet.

«Alles Daten, die auf einen stärkeren chinesischen Binnenkonsum und auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit des chinesischen Exports gegenüber amerikanischen Strafzöllen hindeuten», kommentierte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Die Aktien von Adidas fielen nach einem bestätigten Jahresausblick um 1,4 Prozent. Allerdings hatten sie seit Anfang Januar in der Spitze um über 50 Prozent zugelegt und Anfang August ein Rekordhoch erreicht. Die Anteilsscheine der Merck KGaA rückten um 2,2 Prozent vor. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern steigerte dank gut laufender Pharma- und Laborgeschäfte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um fast ein Viertel. Die Umsätze zogen um knapp 7 Prozent an.

Die Thyssenkrupp-Titel reagierten mit einem Kursanstieg um 3,2 Prozent an der Dax-Spitze auf die Umbaupläne des Konzerns. Dabei stellen die Essener weitere Geschäfte auf den Prüfstand, die derzeit Geld verbrennen.

Die Osram-Papiere waren mit minus 7,6 Prozent auf 31,12 Euro klares Schlusslicht im MDax. Sie entfernten sich damit weiter vom Kaufgebot der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle von 35 Euro. Der größte Einzelaktionär von Osram, die Allianz Global Investors, plant, das Angebot abzulehnen, weil der Preis nicht angemessen sei.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von einem Rekordtief bei minus 0,59 Prozent am Vortag auf minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex gewann 0,03 Prozent auf 146,42 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 177,20 Punkte zu. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1193 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1202 (Dienstag: 1,1187) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8927 (0,8939) Euro gekostet.