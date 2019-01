Anzeige

Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es um 0,41 Prozent auf 22.687,75 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,37 Prozent ein.

Nach dem Brexit-Votum im britischen Parlament richtet sich der Blick der Anleger nun verstärkt auf die Quartals- und Jahresberichte von Unternehmen. Am Donnerstag stehen mit Umsatzzahlen Beiersdorf aus dem Dax und die Metro AG aus dem MDax im Fokus.

Beiersdorf waren vorbörslich nach den Zahlen noch klar im Plus, verloren zuletzt aber ein halbes Prozent. Der Nivea- und Tesa-Hersteller wuchs 2018 dank guter Geschäfte in allen Bereichen - und das trotz des starken Euro.

Mit plus 3,6 Prozent setzten sich im MDax die Metro-Anteile an die Index-Spitze. Die Erlös-Kennziffern des Handelskonzerns kamen bei Analysten wie Händlern gut an. Gelobt wurde die Entwicklung in Russland und Asien. So konnte Metro im wichtigen Russlandgeschäft, welches zuletzt stark schwächelte, den Abschwung bremsen.

Nach ihrem hohen Vortagesgewinn legten die Aktien der Deutschen Bank wieder den Rückwärtsgang ein. Börsianer führten die Kursschwäche von zuletzt allerdings nur noch einem halben Prozent auf Aussagen der Societe Generale über ein schwaches Kapitalmarktgeschäft Ende 2018 zurück. Anleger sorgten sich zudem weiter über eine möglicherweise schwache Profitabilität der Deutschen Bank im vierten Quartal.

Verkaufsempfehlungen von Merrill Lynch für ProSiebenSat1. und RTL setzten die Papiere beider Medienkonzerne unter Druck. Sie sackten jeweils um rund 5 Prozent ab. Der sich beschleunigende Trend hin zu Online-Video-Angeboten belaste das Werbegeschäft der klassischen TV-Anbieter, schrieb Analyst Adrien de Saint Hilaire in einer aktuellen Studie.

Auch die Versorgertitel RWE und Uniper rutschten nach skeptischen Einschätzungen von Morgan Stanley ins Minus, RWE mit 0,4 Prozent und Uniper mit 0,6 Prozent.

Im SDax gewannen Südzucker nach einer Hochstufung von «Sell» auf «Hold» durch die Berenberg Bank 3,5 Prozent. Eine geringere Ernte infolge der Dürre in Europa dürfte nun eine deutlich niedrigere Produktion nach sich ziehen, während zuvor noch von einem Überangebot ausgegangen worden sei, schrieb Analyst James Targett. Dies stütze die Erholung der Zuckerpreise.