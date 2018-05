Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

Die besonnene Reaktion Nordkoreas auf die Absage des Atomgipfels durch US-Präsident Donald Trump habe die Stimmung an den Börsen wieder aufgehellt, hieß es. Zudem fielen aktuelle Konjunkturdaten besser als erwartet aus.

Der Dax erklomm erneut die Marke von 13 000 Punkten. Gegen Mittag notierte der Leitindex 1,10 Prozent höher bei 12 997,03 Punkten und fast auf seinem bisherigen Tageshoch. Damit deutet sich für den Leitindex in der abgelaufenen Woche aber immer noch ein Minus von rund 0,8 Prozent an. Es wäre der erste Wochenverlust seit März.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, gewann am Freitag 0,88 Prozent auf 26 781,12 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,20 Prozent auf 2834,29 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,8 Prozent nach oben.

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Mai überraschend nicht weiter eingetrübt. Das Geschäftsklima verharrte wie im Vormonat auf 102,2 Punkten, wie das Ifo-Institut mitteilte.

Unter den Einzelwerten waren Adidas-Papiere mit einem Plus von 2,4 Prozent Spitzenreiter im Dax. Mit gut 198 Euro erreichten sie ihren höchsten Stand seit Anfang Mai.

Bayer-Aktien verteuerten sich um 1,8 Prozent, nachdem Konzernchef Werner Baumann auf der Hauptversammlung ein neues Synergieziel im Zuge der Monsanto-Übernahme genannt und einen baldigen Abschluss der Transaktion in Aussicht gestellt hatte.

Die Titel von Rocket Internet waren mit einem Rückgang von 3,8 Prozent das Schlusslicht im MDax. Als Grund für die Abgaben wurde das schwache erste Quartal der Rocket-Beteiligung Global Fashion Group genannt.

Die Aktien von Medigene reagierten mit einem Kursabschlag von zuletzt 2,4 Prozent bei 14,48 Euro auf eine Kapitalerhöhung. Das Biotech-Unternehmen hatte bei institutionellen Investoren gut 2 Millionen neue Aktien für 14,50 Euro das Stück platziert und so rund 32 Millionen Euro brutto eingenommen. Kapitalerhöhungen kommen wegen der damit einhergehenden Gewinnverwässerung in der Regel negativ bei den Anlegern an. Händler sprachen angesichts des für einen Technologiewert relativ geringen Verlusts von einer recht erfolgreichen Kapitalmaßnahme.