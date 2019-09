Der deutsche Leitindex, der am Morgen nur zögerlich zulegte, hat nun wieder den Weg in Richtung 12.500 Punkte eingeschlagen. Ein freundlicher Wochenausklang würde eine Gewinnserie von acht Handelstagen in Folge bedeuten.

Am Nachmittag rückte der deutsche Leitindex um 0,60 Prozent auf 12.484,28 Punkte vor. Seit seinem jüngsten Tief im August bedeutet dies für den Dax ein Plus von mehr als zehn Prozent. Allein auf die ablaufende Woche bezogene steuert er auf einen Gewinn von 2,4 Prozent zu. Für den MDax ging es am Freitag um 0,20 Prozent auf 26.233,77 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 gewann 0,34 Prozent.

Ungeachtet einer Verkaufsempfehlung des Bankhauses Metzler legten die Anteile der Deutschen Bank als einer der Favoriten im Dax um knapp 3 Prozent zu. Im MDax gewannen die Commerzbank-Aktien fast 5 Prozent. Beide profitierten wohl vor allem von den seitens der EZB angekündigten Anleihekäufen sowie vom Staffelzins.

Die Papiere des vor dem Abstieg in den Index der mittelgroßen Unternehmen stehenden Industriekonzerns Thyssenkrupp legten um 2,6 Prozent zu. Der Chef des finnischen Aufzugherstellers Kone will eine vollständige Fusion mit dem Konkurrenzgeschäft von Thyssenkrupp.

Beflügelt von einer positiven Studie der Bank of America rückten die Papiere des Pharma- und Spezialchemieunternehmens Merck um knapp 2 Prozent vor. Die Aktien der Telefonica Deutschland gewannen rund 1 Prozent. Sie wurden von Warburg Research nun zum Kauf empfohlen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,58 Prozent am Donnerstag auf minus 0,49 Prozent. Der Rentenindex Rex kletterte um 0,64 Prozent auf 145,46 Punkte. Der Bund-Future sank indes um 0,17 Prozent auf 173,16 Zähler. Der Eurokurs stieg am frühen Nachmittag auf 1,1085 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0963 Dollar festgesetzt.