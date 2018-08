Anzeige

Zuletzt notierte der Leitindex Dax 0,96 Prozent tiefer bei 12.441,05 Zählern. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel um 0,66 Prozent auf 27.105,29 Punkte. Der TecDax verlor 0,98 Prozent auf 3009,59 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,7 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Minus von 2,3 Prozent negativ auf. Ein Analyst verwies auf steigende Risiken bei der Rückerstattungspraxis für Dialyse-Dienstleistungen in Kalifornien. Befürchtungen über ein trägeres Geschäft ließen die Aktien des Spezialchemiekonzerns Covestro als Dax-Schlusslicht um 2,5 Prozent absacken - nach Verlusten von 3 Prozent beziehungsweise 2 Prozent an den beiden Vortagen.

Die Fielmann-Aktien büßten nach der Bekanntgabe endgültiger Halbjahreszahlen mehr als 4 Prozent an Wert ein. Experten sahen in dem Zahlenwerk der Optikerkette zwar kaum Neuigkeiten, verwiesen aber auf die eingetrübten Branchenaussichten für das dritte Quartal.

Der mögliche Rücktritt von Unternehmenschef Gregory Ellis drückte die Aktien des Internetportalbetreibers Scout24 am MDax-Ende um 4,7 Prozent nach unten. Ellis will aus persönlichen Gründen aus dem Amt ausscheiden. Die Unsicherheit infolge eines solchen Schrittes komme bei Investoren nie gut an, sagte ein Händler. Allerdings müssten zunächst Details zum möglichen Wechsel an der Konzernspitze abgewartet werden.