Der Dax stieg im frühen Handel etwas über die Marke von 11.500 Punkten. Zuletzt notierte der Leitindex 0,37 Prozent höher bei 11.500,31 Zählern.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte am Montagvormittag um 0,06 Prozent auf 24.376,57 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,4 Prozent vor.

Am Sonntagabend hatte US-Präsident Donald Trump die am 1. März endende Frist zur Erhöhung der US-Strafzölle auf chinesische Importe verschoben. Zudem stellte er einen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Aussicht, sollte es zusätzliche Fortschritte bei den Gesprächen geben.

«Ein sehr gutes Wochenende für die USA und China», schrieb Trump auf Twitter. Händler warnten aber unisono vor zu viel Optimismus, da Trump als unberechenbar gelte und ein Scheitern der Verhandlungen jederzeit möglich sei.

Aus Branchensicht waren zum Wochenauftakt die Aktien der Autohersteller und -zulieferer am stärksten gefragt. So verbuchten die Papiere von BMW, Volkswagen und Daimler Kursgewinne zwischen 1,4 und 3,3 Prozent. Die Anteilsscheine von Hella und Schaeffler rückten um jeweils rund 3 Prozent vor. Auch europaweit stand der Autosektor mit einem Plus von rund 2,0 Prozent an der Spitze im Branchentableau.

Maue Gewinnaussichten von Covestro haben die Erholung der Papiere des Kunststoffkonzerns vorerst ausgebremst. Zuletzt knickten sie um gut 4 Prozent ein und waren damit klares Schlusslicht im Dax. Schwierigere Geschäfte mit der Autoindustrie, hohe Kosten und eine wieder härtere Konkurrenz haben Covestro 2018 einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Wirecard-Aktien setzten ihre Erholung vom Freitag fort und gewannen zuletzt 2 Prozent auf 117,40 Euro. Vor zwei Wochen waren sie nach mehreren negativen Berichten der «Financial Times» bis auf 86 Euro eingebrochen. Der aktuelle Bericht im «Handelsblatt» mit weiteren Details zu den Hintergründen für das in der Vorwoche von der Finanzaufsicht Bafin erlassene Verbot von Leerverkäufen mache die Verteidigungserklärungen des Unternehmens immer glaubwürdiger, hieß es am Markt.

Metro-Aktien fielen um 3,6 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Bernstein-Analyst Bruno Monteyne hält die Papiere des Handelskonzerns für zu teuer und stufte sie auf «Underperform» ab. Damit signalisiert er für die Metro-Titel ein Rückschlagsrisiko von rund 15 Prozent.

Die noch im SDax vertretenen VTG-Aktien schnellten um 7,1 Prozent auf 53,00 Euro nach oben. Am Sonntagabend hatte die US-Investmentbank Morgan Stanley über ihr Beteiligungsvehikel Warwick Holding GmbH den verbliebenen freien VTG-Aktionären ein Abfindungsangebot von 53 Euro je Aktie unterbreitet.

Der jüngste Erfolg von Borussia Dortmund (BVB) in der Bundesliga ließ die Aktien des einzigen börsennotierten Fußballclubs in Deutschland um 2,5 Prozent steigen. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gelang dem BVB am Sonntag mit dem 3:2 über Leverkusen auch ohne Schlüsselspieler Marco Reus die erhoffte Trendwende. Damit wahrte der BVB seinen auf drei Punkte geschmolzenen Vorsprung auf Bayern München.