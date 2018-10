Dax mit leichten Verlusten vor US-Arbeitsmarktbericht

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet. In den ersten Minuten verlor der deutsche Leitindex 0,14 Prozent auf 12 227,60 Punkte. Auch auf Wochensicht würde er damit ein knappes Minus verbuchen.