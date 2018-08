Dax mit leichten Verlusten - Bewegung im Zollstreit

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Annäherungsversuch der Europäischen Union im Handelsstreit mit den USA hat am Donnerstag größere Kursverluste am deutschen Aktienmarkt verhindert. Zwar verlor der Dax am Ende 0,54 Prozent auf 12.494,24 Punkte.