So stieg der deutsche Leitindex in der ersten Dreiviertelstunde des Handels nur um 0,07 Prozent auf 12.172,01 Punkte.

Ende August will China eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken, um den zwischen beiden Ländern schwelenden Handelsstreit zu entschärfen. Zudem hatte zuletzt die Angst vor einer Ausweitung der Türkei-Krise auf andere Schwellenländer den Leitindex belastet.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Donnerstag um 0,39 Prozent auf 26.302,22 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,11 Prozent auf 2874,79 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam kaum Fleck.

Nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn sackten Bayer-Papiere um weitere 5 Prozent ab auf einen Tiefstand seit März 2013. Einem Bericht der «Wirtschaftswoche» zufolge drohen der US-Tochter möglicherweise weitere Millionenstrafen in den USA aus Sammelklagen wegen Schäden durch den Unkrautvernichter Dicamba. Erst am Freitagabend war dem Konzern von einem US-Gericht wegen angeblich verschleierter Gefahren von Glyphosat eine dreistellige Millionenzahlung an einen Krebspatienten aufgebrummt worden. Seitdem brach der Börsenwert um knapp ein Fünftel ein.

Auch Henkel-Papiere rutschten um mehr als 3 Prozent ab. Die Düsseldorfer bekommen Gegenwind vom starken Euro und den gestiegenen Rohstoffpreisen und passten ihre Prognose für das Gesamtjahr entsprechend an.

Den Status als Anlegerliebling untermauerte dagegen der Finanzdienstleister Wirecard mit einer erneuten Prognoseerhöhung und einem Kursgewinn von 6 Prozent. Wirecard-Papiere hatten jüngst im Zuge ihrer anhaltenden Rekordrally im Börsenwert erstmals die Deutsche Bank überrundet und kratzen nun an ihrem Höchststand.

Auch Analystenkommentare sorgten für Bewegung: So kletterten Papiere von Delivery Hero im MDax um 2,6 Prozent. Im Nebenwertesegment SDax profitierten HHLA-Aktien mit plus 4,7 Prozent von einer Kaufempfehlung.