Der Dax stieg um 0,71 Prozent auf 11.697,12 Punkte, wurde aber in den Schatten gestellt vom MDax mit einem Anstieg um 2,47 Prozent auf 24.336,51 Punkte. Auf europäischer Bühne bewegte sich der EuroStoxx ähnlich stark im Plus wie der Dax.

Für Unruhe sorgte der Versicherer Talanx mit einer Gewinnwarnung. Die Aktien sackten um 5,5 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit Ende 2016. Hohe Schäden in der Industrieversicherung durchkreuzen die Gewinnpläne des Versicherungskonzerns.

Im Dax waren Volkswagen mit einem Kursanstieg um 2,5 Prozent ein großer Gewinner - ungeachtet eines Millionenbußgelds gegen die Konzerntochter Audi. Insgesamt waren Auto- und Autozuliefereraktien nach den zuletzt teils herben Verlusten wieder stärker gefragt. Noch besser als VW entwickelten sich unter anderem die Infineon-Aktien mit einem Aufschlag von 3,2 Prozent. Im Technologiebereich war der Erholungsdruck am Dienstag besonders groß.

Ansonsten sorgten vor allem Analystenstimmen für Kursausschläge: Kion waren nach einer Kaufempfehlung der UBS mit einem Kurssprung um mehr als 9 Prozent Spitzenreiter im MDax. Wacker Chemie standen dagegen mit 2,4 Prozent unter Druck, nachdem die Experten von JPMorgan der Aktie ein negatives Votum ausgesprochen hatten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 140,29 Punkte. Der Bund-Future legte 0,12 Prozent auf 158,76 Punkte zu. Der Euro stagnierte mit 1,1583 US-Dollar in etwa auf Vortagsniveau. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1581 US-Dollar festgesetzt.