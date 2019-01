Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der MDax rückte um 0,54 Prozent auf 23.545,94 Punkte vor und stieg auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ähnlich stark zu.

Gute Vorgaben aus der Halbleiterindustrie in den USA und Asien verhalfen Infineon-Aktien zu einem Plus von 5,5 Prozent und zum Spitzenplatz im Dax.

Dialog Semiconductor verteuerten sich um 3,3 Prozent. Die Anteile des Wafer-Herstellers Siltronic gewannen sogar rund 8 Prozent und die des LED-Ausrüsters Aixtron knapp 4 Prozent.

Beim Lichtspezialisten Osram wackelt nach einem schwachen ersten Quartal die Jahresprognose. Nach anfänglichen Verlusten gewann die Aktie jedoch 2,7 Prozent.

«Es war klar, dass es ein schwieriges Quartal werden würde», sagte Analyst Peter Reilly vom Broker Jefferies. Mit der Autobranche und dem Smartphone-Geschäft hätten sich zwei Kundengruppen von Osram zuletzt schwach entwickelt. Damit habe man aber rechnen können.

Daneben bewegten Analystenstimmen die Kurse: Eine Kaufempfehlung der US-Investmentbank Merrill Lynch für Fresenius-Aktien ließ den Kurs um 4,4 Prozent steigen. Ein Verkaufsvotum von Morgan Stanley für Adidas drückte hingegen den Kurs um 2,2 Prozent.

Gut kamen an der Börse die Ergebnisse von SMA Solar im vergangenen Jahr und die Prognosen für 2019 an. Der Kurs sprang um fast 14 Prozent nach oben an die Spitze des SDax der kleineren Börsentitel. Zuvor hatte sich der Kurs seit Mitte Mai nahezu geviertelt.

Eine Abstufung auf «Reduzieren» durch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux ließ den Kurs des Autozulieferers Stabilus um 2,2 Prozent nachgeben.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,08 Prozent am Mittwoch auf 0,07 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 142,12 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,13 Prozent auf 164,43 Punkte nach.

Der Euro gab zum Beginn der EZB-Pressekonferenz leicht nach auf zuletzt 1,1337 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1367 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete somit 0,8797 Euro.-