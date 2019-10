Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht aus den USA für den September gehen Anleger keine Risiken mehr ein. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,25 Prozent auf 11.895,55 Punkte und fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang September.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten die Stimmung an den Börsen zuletzt verhagelt. An den ersten beiden Handelstagen im Oktober hatte der Dax die gesamten Gewinne vom Monat September wieder eingebüßt. Am Donnerstag zeigte sich in den USA, dass die Schwäche der Industrie zunehmend auch auf die Dienstleister übergreift.