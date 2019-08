Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Rückenwind kam von vagen Entspannungssignalen im US-chinesischen Handelsstreit sowie Zinshoffnungen für die Eurozone.

Der Dax konnte die Marke von 11.500 Punkten knapp zurückerobern und notierte zuletzt 0,86 Prozent höher bei 11.510,74 Zählern. Damit zeichnet sich für den Leitindex ein Wochenminus von rund 2 Prozent ab.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg zuletzt um 1,27 Prozent auf 24.693,16 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 1 Prozent vor.

Jüngste Kommentare von US-Präsident Donald Trump signalisieren Beobachtern zufolge, dass die USA an einer baldigen Beilegung des Zollkonflikts mit China interessiert sind. Für Hoffnungen auf weiteres billiges Geld sorgten Äußerungen des finnischen Notenbankchefs Olli Rehn, der für eine spürbare Lockerung der EZB-Geldpolitik warb.

Auf Unternehmensseite ging es deutlich ruhiger zu, nachdem die Quartalsberichtssaison so gut wie beendet ist. Die Aktien der Deutschen Euroshop sackten am MDax-Ende um mehr als 2 Prozent ab. Umsatz und operatives Ergebnis des Immobilieninvestors stagnierten weitgehend im ersten Halbjahr.

Im Dax stiegen die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer nach einer Kaufempfehlung der Bank of America um rund 2 Prozent. Schlusslicht waren die Aktien von Thyssenkrupp mit einem Minus von 0,8 Prozent ihren Abwärtskurs fortsetzten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite auf ein neues historisches Tief von minus 0,71 Prozent. Am Donnerstag hatte die Rendite minus 0,68 Prozent betragen. Der Rentenindex Rex gewann 0,15 Prozent auf 147,19 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,13 Prozent auf 179,42 Punkte. Der Kurs des Euro gab weiter nach und notierte zuletzt bei 1,1076 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1150 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8969 Euro gekostet.