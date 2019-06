Trotz der verschärften geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleibe die Kauflaune auf dem Parkett erhalten, sagte Marktexperte Milan Cutkovic von Axitrader.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, notierte mit minus 0,09 Prozent bei 25.588,21 Punkten indes noch etwas unter seinem Vortagesschluss. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte dagegen ein kleines Plus von 0,30 Prozent.

Die Aussicht auf weiteres Billiggeld der Notenbanken hatte dem deutschen Aktienmarkt eine gute Börsenwoche und dem Dax bisher ein Plus von mehr als zwei Prozent beschert.

Die Börsianer halten vor dem Wochenende gleichwohl den sich zuspitzenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran fest im Blick. Laut «New York Times» soll US-Präsident Donald Trump zunächst Luftschläge gegen den Iran freigegeben, diese dann in der Nacht aber abrupt gestoppt haben. Für etwas Bewegung könnte zudem an den Terminbörsen ab dem Mittag der große Quartalsverfall von Futures und Optionen sorgen - «Hexensabbat» genannt.

Im Dax knüpften Lufthansa an ihre jüngste Schwächeserie an und gehörten mit mehr als einem Prozent Kursabschlag zu den größten Verlierern im Index. Die zunächst schwächer gestarteten Aktien der Deutschen Bank konnten sich schnell wieder berappeln und standen zuletzt mit mehr als zwei Prozent Plus höher. Generell setzten die Banken, die am Vortag noch unter dem Szenario niedrigerer Zinsen gelitten hatten, nun europaweit zur Gegenbewegung an. Commerzbank etwa verteuerten sich um mehr als ein Prozent.

Dagegen litten Halbleiterwerte unter schlechten Branchennachrichten. Im Sog der Gewinnwarnung des amerikanisch-britischen Anbieters ging es für Infineon mehr als ein halbes Prozent abwärts, Anleger von Dialog Semiconductor mussten ein Minus von mehr als einem Prozent hinnehmen.

Im MDax verschaffte eine optimistische Einschätzung der Privatbank Berenberg den Papieren des Anlagenbauers Dürr gleich vom Start weg ein sattes Kursplus. Zeitweise führte Dürr den Mittelwerteindex mit einem Aufschlag von mehr als zwei Prozent an, zuletzt betrug das Plus noch knapp ein Prozent. Im SDax schob wiederum eine neu ausgegebene Kaufempfehlung vom Analysehaus Warburg die Aktien von KWS Saat mit mehr als dreieinhalb Prozent an die Index-Spitze.

Am «Hexensabbat» laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom «großen Verfall» sprechen Börsianer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf denselben Tag fällt.

Insgesamt gibt es jährlich vier große Verfallstermine, und zwar jeweils am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten spürbar schwanken. Wegen der mitunter teils wilden Zuckungen an den Märkten wurde der Begriff «Hexensabbat» geprägt. Stärkere Kursausschläge an solchen Tagen gibt es vor allem bei Aktien-Schwergewichten in den entsprechenden Indizes.